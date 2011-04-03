Сотня Боингов-737 не могут взлететь в США из-за пробоины в одном самолете

Американская авиакомпания Southwest Airlines отменила сотни рейсов в субботу и воскресенье - после происшествия с пассажирским Боингом-737, летевшим из Финикса в Сакраменто.

В пятницу у самолета, на борту которого были 118 пассажиров, на высоте более 10 километров в верхней части фюзеляжа образовалась пробоина шириной до двух метров. Произошла разгерметизация. Пилот совершил вынужденную посадку, пострадал один человек.

До выяснения причин случившегося компания приостановила полеты 80 своих Боингов-737 - что привело к отмене около 300 рейсов в субботу. Ожидается, что примерно такое же их число будет отменено и в воскресенье.