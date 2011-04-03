Америка хвалит Казахстан за организацию выборов

Наблюдатели от США отмечают хорошую организацию выборов президента Казахстана, которые проходят в воскресенье.

"Все процедуры полностью соответствуют нормативно-правовым требованиям", - сообщил член миссии наблюдателей Дуглас Алан Таунсенд на пресс-конференции в Алматы после посещения шести избирательных участков.

Он рассказал, что на него произвело впечатление большое количество молодых избирателей, которых он рано утором встретил на участке в одном из алматинских вузов.

"Если голосование будет продолжаться такими же темпами, то к вечеру будет очень хороший процент явки", - сказал наблюдатель, отметив при этом, что именно это критически важный показатель при оценке выборов.

По данным ЦИК Казахстана на 12 часов местного времени (10.00 мск), свыше 40% избирателей отдали свои голоса за кандидатов в президенты, сообщает РИА Новости.

В избирательные бюллетени внесены имена действующего президента Нурсултана Назарбаева и еще трех кандидатов - лидера Компартии Казахстана Жамбыла Ахметбекова, лидера партии патриотов сенатора Гани Касымова и лидера экосоюза "Табигат" Мэлса Елеусизова. Графы "против всех" в бюллетенях нет.

В республике созданы более 9,7 тысячи избирательных участков, в избирательные списки внесены 9,18 миллиона человек.

Предварительные результаты выборов ЦИК подведет уже в первой половине дня 4 апреля.