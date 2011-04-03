Аварийщикам не удается остановить утечку радиоактивной воды с АЭС «Фукусима-1»

Утечка радиоактивной воды из второго реактора АЭС "Фукусима-1" продолжается, несмотря на все попытки компании-оператора аварийной станции ТЕРСО забетонировать трещину, передает телекомпания Эн-Эйч-Кей в воскресенье.

Аварийшики шесть часов заливали бетон, но количество вытекающей воды настолько велико, что материал не может затвердеть.

Уровень радиационного излучения от воды составляет 1 тыс. миллизиверт в час. Работы по предотвращению утечки радиоактивной воды начались в 16:30 в субботу и продолжаются до сих пор. Для этого ТЕРСО собирается использовать специальный полимер, который поглощает воду. Кроме того, ТЕРСО пытается откачать радиоактивную воду из подвалов турбинных отделений энергоблоков 1, 2 и 3 и переместить ее в хранилище второго реактора, однако, для этого хранилище необходимо очистить.

Кроме того, продолжаются работы по восстановлению системы охлаждения реакторов, куда с помощью помпы, установленной на барже вооруженных сил США, подается пресная вода.