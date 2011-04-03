Северная Корея из-за землетрясения у берегов Японии подвинулась на восток

Почти на пять сантиметров сдвинулась на восток территория Северной Кореи, высчитали местные специалисты по тектоническим процессам.

Из-за землетрясений, начавшихся 11 марта, сдвинулась вся тектоническая платформа, поэтому не только сама Япония, но и Корея переместились ближе к востоку, цитирует корейских ученых агентство Киодо.

Кроме того, исследователи утверждают, что из-за подземных толчков в Тихом океане на территории Северной Кореи за март месяц несколько раз менялся уровень грунтовых вод, перестали бить некоторые подземные источники, а на ряде рыбоводческих ферм помутнела вода.

Землетрясение магнитудой 9,0 на северо-востоке Японии вызвало цунами высотой больше 10 метров. Землетрясение привело к серии аварий на АЭС "Фукусима-1", вызванных выходом из строя системы охлаждения. На станции было выявлено несколько утечек радиации, что заставило власти эвакуировать людей из 20-километрой зоны и ввести запрет на полеты над станцией в радиусе 30 километров. Позднее стала появляться информация об обнаружении в ряде районов Японии радиоактивных элементов, в воздухе, морской и питьевой воде и продуктах питания.

По данным на 3 апреля в результате стихийного бедствия в Японии погибли 12 038 человек.