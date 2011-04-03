Израиль: в пасхальные каникулы на Синае террористы собираются похищать людей

Власти Израиля призывают граждан страны воздержаться от поездок на Синайский полуостров во время приближающихся пасхальных каникул.

Спецслужбы страны получили информацию о готовящихся похищениях израильтян в этой части Египта. Граждан, уже находящихся на Синае, правительство призывает срочно вернуться на родину.

"Получена информация о намерении террористических группировок похитить израильтян с целью обмена", - говорится в распространенном в субботу сообщении израильского штаба по борьбе с террором.

Ранее израильские ВВС на юге сектора Газа уничтожили автомобиль с тремя боевиками группировки "Бригады Изедиин аль-Кассам" - военизированного крыла исламистского движения ХАМАС.

"Ликвидированные террористы готовили похищения израильтян на Синае перед праздником Песах", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.

Представитель группировки "Бригады Изеддин аль-Кассам" Абу Убейда полностью отрицает ее причастность к готовящимся похищениям на Синае, уточняет РИА Новости.