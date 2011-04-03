Выборы в Казахстане: за три часа проголосовала пятая часть избирателей

К 10 часам по местному времени (8.00 час мск) в Казахстане проголосовали 1,6 млн избирателей, что составляет 18,6%, сообщил заместитель председателя ЦИК республики Владимир Фоос на брифинге в ЦИКе в воскресенье.

Избирательные участки открылись в 7.00, голосование завершится в восемь вечера, еще примерно 12 часов будет идти подсчет голосов и уже утром 4 апреля ЦИК объявит предварительные итоги выборов.

В республике создано более 9,7 тысячи избирательных участков, в избирательные списки внесены 9,18 миллиона человек.

Явка граждан на участки, по казахстанскому законодательству, не имеет значения - выборы будут считаться состоявшимися независимо вне зависимости от количества избирателей, принявших участие в голосовании.