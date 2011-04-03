«Аль-Джазира»: ливийские повстанцы тренируются стрелять из «Катюши»

Анонимный ливийский повстанец рассказал телеканалу "Аль Джазира", что он в составе группы противников Каддафи проходит подготовку на "секретном объекте" на востоке Ливии.

Именно сюда, утверждает телеканал спецслужбы США и Египта направили в страну инструкторов для тренировки мятежников.

Повстанец уточнил, что уже «пробовал стрелять из «Катюши», однако для тренировки ему были предложены «учебные» снаряды.

«Он рассказал, что в ночь на пятницу была получена новая партия снарядов для «Катюш» из Египта. Он не утверждает, что груз был отправлен именно Египтом, однако отметил, что снаряды прибыли в Ливию через египетскую границу», – сообщает журналист «Аль-Джазиры» из Бенгази.

Повстанец пояснил, что американские тренеры работают с ним и другими мятежниками именно для того, чтобы обучить работе с этим типом снарядов.