Россияне знают английский хуже бразильцев, зато лучше доминиканцев

Низкий уровень знаний английского языка в России, Китае, Индии зафиксирован в рейтинге, составленном крупнейшей в мире школой обучения английскому языку EF English First.

Школа проводила исследование с 2007 по 2009 годы, участие в нем приняли 2,3 миллиона взрослых в 44 странах, где английский не является родным языком для большинства населения, сообщает агентство Reuters.

Возглавила рейтинг Норвегия, в первую пятерку попали также Дания, Швеция и Финляндия.

Россия расположилась на 32-м месте между Бразилией и Доминиканской Республикой, а замкнул список Казахстан.

Лучше всего английским владеют в Европе, хотя исключения составили Италия и Испания, занявшие 23-е и 24-е места соответственно ниже Аргентины (16-е место), Мексики (18-е) и Коста-Рики (21-е).