Обама на следующей неделе начнет сбор средств на предвыборную гонку - 2012

Подать заявку на участие в президентской гонке 2012 года в Федеральную комиссию США по выборам (ФКВ) собирается на следующей неделе сегодняшний хозяин Белого дома Барак Обама.

Подача заявки в ФКВ - формальный шаг, после которого можно начинать сбор средств на предвыборную кампанию.

Во время кампании 2008 года Обама собрал на эти цели свыше 750 миллионов долларов, что, как считается, и обеспечило ему победу над сенатором-республиканцем Джоном Маккейном.

Штаб-квартира избирательной кампании Обамы будет находиться в Чикаго. Возглавит ее Дэвид Аксельрод, давний друг нынешнего президента. Четыре года назад он был главным политстратегом предвыборного комитета Обамы. Первичные выборы ("праймериз") начнутся в США уже в январе 2012 года. Кандидаты партий будут названы на съездах, которые состоятся в конце лета или начале осени. Выборы пройдут в ноябре.