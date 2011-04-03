Истребители Швеции начинают охранять бесполетное пространство над Ливией
3 апреля 2011, 08:00 [ «Аргументы Недели» ]
Первые три самолета шведских ВВС прибыли на Сицилию для участия в операции западной коалиции против Муамара Каддафи.
Истребители AS Gripen прилетели с авиабазы Роннеби на юге Швеции.
В воскресенье оттуда должны вылететь еще пять истребителей и один военно-транспортный самолет C-130 Hercules, сообщает AP.
Прибывшие на Сицилию самолеты уже готовы к работе и могут совершить первый боевой вылет в ближайшие часы, однако решение об их использовании будет принимать НАТО.
Решение об участии Швеции в военной операции в Ливии в пятницу одобрил парламент страны, которая с 1780 года сохраняет нейтралитет и не участвует ни в одной войне.
Поэтому шведские самолеты будут задействованы исключительно для соблюдения режима бесполетной зоны, и не будут наносить авиаударов по наземным целям.