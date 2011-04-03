Японская полиция констатирует гибель 12 038 человек в катастрофе 11 марта

В результате разрушительного землетрясения и последовавшего за ним цунами в Японии погибли 12 038 человек, сообщает Национальное управление полиции в воскресенье.

За субботу спасатели обнаружили около 100 тел погибших, уточняет агентство Киодо.

Землетрясение магнитудой 9,0 на северо-востоке Японии вызвало цунами высотой больше 10 метров. Землетрясение привело к серии аварий на АЭС "Фукусима-1", вызванных выходом из строя системы охлаждения. На станции было выявлено несколько утечек радиации, что заставило власти эвакуировать людей из 20-километрой зоны и ввести запрет на полеты над станцией в радиусе 30 километров. Позднее стала появляться информация об обнаружении в ряде районов Японии радиоактивных элементов, в воздухе, морской и питьевой воде и продуктах питания.