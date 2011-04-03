Казахстан досрочно выбирает президента
3 апреля 2011, 07:21 [ «Аргументы Недели» ]
Казахстан досрочно выбирает президента, с 7:00 открыты избирательные участки. Голосование завершится в 20:00 и уже утром 4 апреля ЦИК объявит первые предварительные итоги выборов.
Казахстанцам предстоит сделать выбор из четырех кандидатов: действующего президента Нурсултана Назарбаева (выдвинут партией "Нур Отан"), секретаря ЦК Коммунистической народной партии Казахстана (КНПК) Жамбыла Ахметбекова, эколога Мэлса Елеусизова (самовыдвиженец) и лидера Партии патриотов, депутата сената парламента Гани Касымова.