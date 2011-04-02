В Германии в аэропорту Франкфурта экстренно сел самолет с россиянами

В Германии в аэропорту Франкфурта совершил экстренную посадку пассажирский самолет Airbus А320 авиакомпании Lufthansa с россиянами на борту.

Авиалайнер, выполнявший рейс №1450 из Франкфурта в Москву, после взлета, отработав топливо примерно в течение одного часа, вновь приземлился в аэропорту Франкфурта. На борту самолета находились 80 граждан России. Никто из пассажиров не пострадал, передает РБК. По словам членов экипажа, причиной экстренной посадки стало резкое повышение температуры двигателя.