Налог на нездоровый образ жизни могут ввести в американском штате Аризона

В США жителям штата Аризона, возможно, в ближайшее время придется платить налог на нездоровый образ жизни. С инициативой платить налог в размере 50 долларов ежегодно курящим и полным гражданам выступила губернатор штата Дженис Брюер.

В письме губернатора, направленном главе Минздрава страны Кэтлин Сибелиус, говорится: "Бездетные совершеннолетние люди, имеющие значительный лишний вес или страдающие хроническим ожирением и при этом отказывающиеся следовать предписаниям докторов, могут быть обложены налогом в размере 50 долларов ежегодно. Такая же сумма, возможно, будет взиматься с совершеннолетних бездетных курильщиков".

В 2009 году 25% жителей Аризоны страдали ожирением. В 2005 году курильщиков зафиксировано почти 16%. В этом штате насчитывается более 700 тысяч человек, по мнению губернатора, ведущих нездоровый образ жизни.

02.04.2011Пока непонятно как будет вестись отслеживание соблюдения людьми правил здорового образа жизни.