Подростки хулиганят из-за эмоциональной недоразвитости – английские ученые

Причиной плохого поведения подростков может быть недостаточное развитие области мозга, отвечающие за эмоции.

Такую закономерность экспериментальным путем обнаружили исследователи из университетов Кембриджа и Саутгемптона.

Дефекты наблюдаются особенно часто в областях мозга, связанных с чувством страха и способностью сопереживать, пишет The Telegraph.

Ученые наблюдали за поведением 63 мальчиков 17-19 лет, отличавшихся повышенной агрессией и антиобщественными поступками. Некоторые подростки были «трудными» с детства, у других проблемы с поведением появились в более старшем возрасте. Для сравнения ученые включили в исследование 27 подростков с нормальным поведением.

Сканирование мозга «трудных» подростков показало: две области – мозжечковая миндалина и островковая доля — были значительно меньше у «трудных» юношей. Обе зоны мозга связаны с эмоциональным восприятием, сопереживанием и умением распознавать, когда другой человек находится в бедственном положении.

По мнению ученых, слабое развитие этих долей могло стать причиной девиантного поведения, хотя среда и семейный фактор также играют важную роль.

Добавим, ранее ученые выяснили, что самый трудный детский возраст продолжается с 4 до 7 лет. Именно в этом промежутке, утверждают специалисты, дети особенно тяжело поддаются влиянию взрослых.