Очередное землетрясение остановило поезда, идущие в Токио

Новое землетрясение магнитудой 5,0 произошло в субботу в Японии. Сообщений о разрушениях и пострадавших не поступало.

Однако подземные толчки привели к остановке движения скоростных поездов "Синкансэн" в направлении севера страны.

По данным национального метеорологического управления Японии, угрозы цунами нет. Эпицентр землетрясения находился в префектуре Ибараки, а очаг залегал на глубине 50 километров. Подземные толчки ощутили жители 13 из 47 префектур Японии.

Землетрясение магнитудой 9,0 произошло на северо-востоке Японии 11 марта. Оно вызвало цунами высотой больше 10 метров. С тех пор уже третью неделю практически ежедневно ощущаются подземные толчки меньшей мощности. Землетрясение привело к серии аварий на АЭС "Фукусима-1", вызванных выходом из строя системы охлаждения. На станции было выявлено несколько утечек радиации, что заставило власти эвакуировать людей из 20-километрой зоны и ввести запрет на полеты над станцией в радиусе 30 километров. Позднее стала появляться информация об обнаружении в ряде районов Японии радиоактивных элементов, в воздухе, морской и питьевой воде и продуктах питания.

По данным японской полиции на 2 апреля, в результате землетрясения и последовавшего за ним цунами погибли 11 800 человек.