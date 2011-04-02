Международная коалиция по ошибке разбомбила конвой ливийских повстанцев

По данным ливийской оппозиции, не менее 10 человек погибли в результате авиаудара, нанесенного международной коалицией, передает Би-би-си.

Конвой из пяти автомобилей повстанцев, включая карету скорой помощи, направлялся в город Брега.

Причиной атаки стал выстрел из зенитного орудия.

Агентство Reuters цитирует одного из повстанцев, который утверждает, что выстрел был сделан сторонником Каддафи, "затесавшимся" в их ряды.