Премьер-министр Японии обещает долгую битву с последствиями катастрофы 11 марта

Зону отчуждения вокруг аварийной АЭС «Фукусима-1» и лагерь эвакуированных посетил в субботу премьер-министр Японии Наото Кан.

В рыбацкой деревне Рикудзентакате, которая после землетрясения и цунами 11 марта превратилась в руины, премьер сказал местным жителям, что восстанавливать страну после стихийного бедствия будут долго.

«Это будет долгая битва, но правительство будет интенсивно работать плечом к плечу с вами. Я хочу, чтобы каждый сделал максимум возможного», - передает Reuters слова главы правительства.

Жители деревни жаловались на нехватку воды и электроэнергии в местах, где живут эвакуированные из зоны отчуждения люди. «Есть эвакуационные центры, в которых не хватает электричества и воды», рассказал Наото Кану местный рыбак.

Затем Наото Кан направился в одну из деревень, расположенных в пределах 20-километровой зоны отчуждения и в штаб-квартиру сотрудников АЭС, которые занимаются охлаждением реакторов на «Фукусиме-1». На поврежденные энергоблоки закачивают морскую воду, а радиационная вода с АЭС стекает в море. Близ станции уровень радиации в воде сегодня превышал норму в 4 000 раз. В ближайшее время сотрудники станции намерены пригнать танкер, в который будут откачивать зараженную воду с АЭС.