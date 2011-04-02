Филиппинские бандиты рвутся к знаниям: похищено 16 учителей

На Филиппинах из школы города Просперидад провинции Южный Агусан в пятницу вооруженные люди похитили 16 учителей местной школы.

Как сообщает агентство Синьхуа со ссылкой мэра города Алвина Магдамита, за похищением стоят "люди из местного клана".

Город создал специальный кризисный комитет, который ведет переговоры с похитителями.

В декабре 2009 года 15 вооруженных людей ворвались в одну из школ Просперидада и взяли в заложники 75 человек. Позднее все они были освобождены, напоминает РИА Новости.