Полиция Японии сообщает о 11 800 погибших в результате катастрофы 11 марта

Национальное управление полиции констатирует гибель 11 800 человек р результате разрушительного землятресения и последовавшего за ним цунами, обрушавшихся на Японию 11 марта.

Без вести пропавшими считаются 15 540 жителей страны, передает в субботу агентство Киодо.

Землетрясение магнитудой 9,0 на северо-востоке Японии вызвало цунами высотой больше 10 метров. Землетрясение привело к серии аварий на АЭС "Фукусима-1", вызванных выходом из строя системы охлаждения. На станции было выявлено несколько утечек радиации, что заставило власти эвакуировать людей из 20-километрой зоны и ввести запрет на полеты над станцией в радиусе 30 километров. Позднее стала появляться информация об обнаружении в ряде районов Японии радиоактивных элементов, в воздухе, морской и питьевой воде и продуктах питания.