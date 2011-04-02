Радиоактивная вода с АЭС «Фукусима-1» продолжает стекать в море

Утечка воды с высоким содержанием радиоактивных веществ продолжается через трещины в фундаменте здания энергоблока со 2-го реактора аварийной японской АЭС «Фукусима-1».

Через сточную канаву вода вытекает в море, сообщают в субботу официальные СМИ Японии.

По последним опубликованным замерам, содержание йода-131 в морской воде вблизи АЭС превышает норму 4385 раз, а в грунтовых водах у здания станции - в 10 тысяч раз

Специалисты продолжают откачивать радиоактивную воду из турбинных залов 1-го, 2-го и 3-го реакторов АЭС "Фукусима-1". Для сбора воды планируется задействовать крупный плавучий резервуар "Мега-флоут", который способен принять на борт более 10 тысяч тонн воды.

Откачка радиоактивной воды из помещений реакторов позволит продолжить работы по ремонту электроснабжения, которое необходимо для запуска внутренних систем охлаждения энергоблоков. По мнению экспертов, это приоритетная задача для разрешения кризисной ситуации на АЭС "Фукусима-1".