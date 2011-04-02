В Аризоне хотят ввести налог на неспортивность

Налог на нездоровый образ жизни ввести для полных и курящих жители Аризоны предложила губернатор штата Дженис Брюер.

«Бездетные совершеннолетние люди, имеющие значительный лишний вес или страдающие хроническим ожирением и при этом отказывающиеся следовать предписаниям докторов, могут быть обложены налогом в размере 50 долларов ежегодно. Такая же сумма, возможно, будет взиматься с совершеннолетних бездетных курильщиков», - написала она главе Минздрава США Кэтлин Сибелиус.

В 2009 году четверть жителей Аризоны страдали ожирением. В 2005 году в штате курило почти 16% населения. В сумме обе категории насчитывают свыше 700 тысяч человек.

Не очень понятно, как будут отслеживать соблюдение правил здорового образа жизни. Не исключено, что власти могут использовать тактику внезапных проверок врачами и заставлять потенциальных плательщиков нового налога давать расписку в том, что они обязуются заниматься физкультурой и бросят курить, рассуждают РИА Новости.