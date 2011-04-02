Над Мексикой пролетел первый самолет, заправленный биотопливом

Первый полет авиалайнера на экологически чистом топливе, выработанном из растений, успешно прошел в Мексике, сообщил зв пятницу генеральный директор аэропортов и вспомогательных служб страны Хильберто Лопес.

Лайнер успешно перелетел из Мехико в город Тукстла-Гутьеррес.

В испытаниях принимали участие представители европейской компании Airbus и местной Interjet, которой и принадлежит Airbus A 320-214.

Лопес заявил, что с 2015 года, в Мексике может производиться около 40 млн литров биотоплива в год. Это покроет потребности национальной авиации на 1%, и за пять лет увеличится почти вдвое.

Организаторы полета признали, что биотоплива пока обходится довольно дорого. Однако в дальнейшем стоимость его производства заметно снизится, уверены они.

«Мексика имеет особые условия по сравнению с рядом других стран для производства биотоплива для авиалайнеров», - отметил Лопес.

Он уточнил, что в стране на почвах, не подходящих для сельхозкультур, произрастают растения, которые можно использовать для выработки растительных масел, идущих на производство экологически чистого топлива.

По сведениям разных источников, на топливо перерабатывают некоторые виды водорослей и орехов.