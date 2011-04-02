В Германии разбился американский военный самолет

Американский штурмовик А-10 в пятницу рухнул в поле к северу от немецкого города Виттлих.

Официальный представитель ВВС США Бритни Фриз подтвердила, что в инцидент произошел во время тренировочного полета.

Пилот успел катапультироваться, но не совсем удачно, и доставлен в госпиталь.

Разбившийся штурмовик был приписан к авиабазе Шпангдалем.

Самолеты А-10 вооружены 30-миллиметровой пушкой, способны нести под крыльями не менее шести 225-килограммовых бомб.

Штурмовики активно использовались во время войны 1991 года в районе Персидского залива для уничтожения иракских танков, участвовали в бомбовых ударах по Югославии, в операциях в Афганистане, затем в Ираке. Самолеты этого типа также действовали против войск Муамара Каддафи в Ливии.