В Японии ликвидаторы последствий аварии на АЭС "Фукусима-1", которых уже весь мир называет "ядерными самураями" и "камикадзе", знают, что скоро умрут, счет идет даже не на месяцы, а на недели.



Эти люди осознают, что подвергаются высочайшим дозам радиации и обречены на смерть. Они понимают, что подвергают свои жизни смертельному риску, но они также знают, что спасение людей от радиации является их долгом. Многие из них - добровольцы, у которых произошедшее разрушительное землетрясение и цунами 11 марта отняло семьи, друзей, работу, то, чем они дорожили до того, как все случилось, а теперь им нечего терять.



Эти люди очень сдержанны и не общаются с журналистами, чтобы не сеять панику в стране, которая уже однажды пережила подобную трагедию.



Всего в ликвидации последствий аварии на АЭС принимают участие около 700 человек. Они постоянно находятся на территории АЭС, здесь же отдыхают, едят, спят, расположившись на свинцовых матах, и укрываясь свинцовыми одеялами. Они питаются два раза в день галетами, консервами и рисом быстрого приготовления. Рабочая смена спасателя начинается в 10 утра и длится до 17 вечера. А в наиболее опасных зонах время пребывания спасателей сокращено до 15 минут.



В Японии нормой предельного годового облучения для ликвидаторов считается 100 миллизивертов. Однако, по имеющимся данным, уровень радиации в воде во втором энергоблоке АЭС "Фукусима-1", представляющем наибольшую опасность, превышает 1 тысячу миллизивертов.



Но участники аварийных работ продолжают свою работу и продолжают получать повышенные дозы радиации.