В Японии погибли и пропали без вести уже более 28 тысяч человек

В Японии в результате произошедшего катастрофического землетрясения и цунами 11 марта погибли и пропали без вести более 28 тысяч человек, передает сегодня японский телеканал NHK.



По последним официальным данным японской полиции, жертвами природной катастрофы стали 11 тысяч 734 человека, пропавшими без вести числятся 16 тысяч 375 человек.



Разрушительное землетрясение магнитудой 9,0 произошло на северо-востоке Японии, вызвав цунами высотой более 10 метров. Сразу после стихийного бедствия на АЭС "Фукусима-1" и "Фукусима-2" произошла серия аварий, приведших к распространению радиации в ряде провинций страны. Изотопы йода и цезия, были обнаружены в воздухе, морской и питьевой воде, а также в продуктах питания.



В настоящее время радиоактивные элементы с аварийных АЭС распространились по всему миру. Однако, как утверждают специалисты, для здоровья людей радиоактивные элементы с Фукусимы не представляют опасности, передает РИА Новости.