Принц Уильям не хочет носить обручальное кольцо после свадьбы

После свадьбы со своей невестой Кейт Миддлтон принц Уильям не будет носить обручальное кольцо, так как скептически относится к разного рода украшениям, сообщает газета Daily Mail.



По информации официальных лиц при королевском дворе, такое решение принц Уильям и его невеста приняли совместно. В Букингемском дворце сообщили, что "эта тема обсуждалась. Принц не из тех, кто носит украшения, он не носит даже перстень и не хочет носить обручальное кольцо". Кстати, дед Уильяма, супруг королевы герцог Эдинбургский, тоже не носит обручальное кольцо.



Напомним, свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон состоится 29 апреля в Лондоне. В Великобритании ожидают, что в страну может приехать до 600 тысяч человек, чтобы увидеть это событие, передает РИА Новости.