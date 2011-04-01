В Афганистане боевики напали на здание ООН, ранен гражданин России

Сегодня в Афганистане городе Мазари-Шариф манифестанты напали на представительство ООН, в результате чего восемь иностранных сотрудников миссии ООН погибли, двое из них - обезглавлены, сообщили в полиции провинции Нур.



Среди убитых сотрудников - норвежцы, румыны и шведы. Есть погибшие среди персонала ООН.



В МИД РФ также подтвердили, что в результате нападения на представительство ООН одиннадцать человек погибли, ранение получил сотрудник ооновской миссии в Мазари-Шарифе гражданин России Ершов П.О.



Напомним, после пятничной молитвы несколько тысяч местных жителей Мазари-Шарифа вышли на улицы, чтобы выразить протест против сожжения Корана американским пастором во Флориде 20 марта. По-началу все проходило мирно, однако через некоторое время группа экстремистски настроенных демонстрантов атаковала расположенное в городе представительство ООН и, убив охранников, ворвалась в здание, передает ИТАР-ТАСС.