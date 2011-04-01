Геологическая служба США сообщила, что сегодня на греческом острове Крит произошло землетрясение магнитудой 5,9. Сообщений о пострадавших и пока не поступало.



Согласно данным геологической службы, эпицентр землетрясения находился в 122 километрах к северо-востоку от города Ираклион на Крите и в 350 километрах юго-восточнее Афин.



Кроме того, в столице Египта Каире также ощущались подземные толчки, передает РИА-Новости.