Гаагский суд отказался рассматривать иск Грузии к России

Сегодня высшей судебной инстанцией ООН в Гаагском суде было принято решение, что рассмотрение иска Грузии к России не входит в его компетенцию.

Напомним, что в августе 2008 года Грузия подала иск в Гаагский суд, в котором обвинила Россию в нарушениях Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Россия подала предварительные возражения. После этого рассмотрение дела было приостановлено, и организованы слушания, сообщает "Эхо Москвы". Иск Грузии к России был связан с известными событиями в Южной Осетии, в августе 2008 года.