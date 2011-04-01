В Таиланде более 100 человек пропали без вести и 20 погибли из-за наводнения
1 апреля 2011, 11:07 [ «Аргументы Недели» ]
В результате наводнения в восьми провинциях южного Таиланда погибло 20 человек, ранено 181 и более 100 пропали без вести.
На севере и в центре Таиланда льют дожди, температура воздуха составляет всего +6 градусов. Иногда поднимается до +18, что для этой страны большая редкость. На юге непрерывные ливневые дожди вызвали катастрофическое наводнение, от которого пострадали более 1 миллиона человек.