В Таиланде более 100 человек пропали без вести и 20 погибли из-за наводнения

В результате наводнения в восьми провинциях южного Таиланда погибло 20 человек, ранено 181 и более 100 пропали без вести.

На севере и в центре Таиланда льют дожди, температура воздуха составляет всего +6 градусов. Иногда поднимается до +18, что для этой страны большая редкость. На юге непрерывные ливневые дожди вызвали катастрофическое наводнение, от которого пострадали более 1 миллиона человек.