Барак Обама задержан за ограбление банка

В Австрии задержан мужчина, который грабил банки в маске президента США Барака Обамы. Его поймали полицейские на месте преступления - в одном из банков. У него были похищенные деньги и пистолет.



Первое ограбление человеком в маске Барака Обамы произошло в начале 2009 года в Ханденберге, тогда было похищено порядка €10 тысяч. С тех пор австрийские СМИ окрестили преступника «Обама-грабителем».

Вор везде действовал одинаково: до входа в банк он надевал маску и вытаскивал из кармана серебристый пистолет. Единственным, что раз от раза менялось, была машина, на которой он скрывался после налета, сообщает ВВС.