Каддафи тайно ото всех договаривается с британскими властями о мире

Ливийский лидер Муаммар Каддафи ведет тайные переговоры с властями Великобритании. Ка сообщают местные СМИ, он направил в Лондон одного из своих приближенных.

Мохаммед Исмаил, старший помощник сына Каддафи Сейфа-аль-Ислама, по информации газеты Гардиан, прибыл в Англию несколько дней назад. Он вел секретные переговоры, и это не первые тайные контакты режима Каддафи с правительствами западных стран за последние две недели.

По данным газеты, Каддафи ищет дипломатические пути для выхода из кризиса.