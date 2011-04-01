В Японии заражена почва в районе атомной электростанции "Фукусима-1". По данным экспертов, содержание радиоактивного иода в районе первого энергоблока аварийной АЭС превышает предельно допустимые значения более чем в 10 тысяч раз, в грунтовых водах - в 4,5 тысячи раз.

Специалисты отмечают, что десятитысячное превышение допустимого радиационного фона в грунтовых водах - это очень плохой признак. Впервые со времени землетрясения 11 марта и последовавшего цунами столь высокий уровень радиации был зафиксирован в земле вокруг первого энергоблока "Фукусимы-1".

Эксперты сообщают, что также загрязнена и морская вода. Уровень радиоактивного иода-131 в прибрежных водах превышен в 4,5 тысячи раз. Япоские же власти продолжают утверждать, что зараженная почва и вода с таким содержанием изотопов не представляет какую-либо угрозу для жизни человека.

Рост уровня радиации в районе АЭС говорит о том, что вода, которую используют для охлаждения реактора, заразившись радиацией, вытекает наружу через пробоины либо в самом реакторе или через отверстия в корпусе блока. Точных данных пока нет.

На АЭС "Фукусима-1" построят новый резервуар, предназначенный для откачки зараженной радиацией воды из турбинных залов аварийных реакторов и из туннелей вблизи зданий энергоблоков.

Разрушительное землетрясение и десятиметровое цунами в Японии унесло жизни, по последним данным

11,5 тысячи человек.