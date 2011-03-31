Бритни Спирс обвинили в мошенничестве и подали на нее иск в суд на $10 млн

Поп-певицу Бритни Спирс и ее отца Джейми Спирс обвинили в мошенничестве и подали на них иск в суд Лос-Анджелеса на 10 миллионов долларов, об этом сообщает The Daily Mail.



Компания Brand Sense Partners (BSP), которая рекламировала и продвигала на рынке духи Бритни Спирс, обвинила ее в мошенничестве и нарушении договора о выплате роялти (комиссионных).



Суть в том, что в 2003 году Бритни Спирс заключила договор о продаже своих духов с косметическим холдингом Elizabeth Arden, по которому 35% прибыли от продажи духов певицы причиталось BSP. Но в 2009 году Бритни Спирс тайно заключила новый договор с Elizabeth Arden на 15 миллионов долларов, исключив из него BSP. По информации The Daily Mail, певица не захотела выплачивать своим бывшим партнерам в BSP такую большую комиссию.



А когда в 2010 году поп-певица выпустила свой новый аромат Radiance, то компания BSP совсем не получила от этого прибыли, о чем стало известно только в феврале 2011 года, после очередного годового финансового отчета. В связи с чем компания Brand Sense Partners заявила о потере прибыли на сумму в 10 миллионов долларов и подала на певицу иск в суд.