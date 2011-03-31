Япония не знает, что делать с телами жертв катастрофы из района аварийной АЭС

Около 1000 тел жертв землетрясения и цунами пока останутся в 20-километровой зоне отчуждения вокруг АЭС «Фукусима-1».

Тела жертв стихии подверглись сильному радиационному заражению, сообщает в четверг агентство Киодо. Планировалось подробно обследовать тела после их вывоза, однако, от этой идеи пришлось отказаться.

Власти думают, как организовать работы, принимая во внимание, что и полицейские, и врачи и родственники погибших могут получить большую дозу радиации.

Кроме того, остро стоит вопрос их упокоения. Кремация по японскому обычаю может вызвать распространение радиоактивных частиц по воздуху. А погребение вызовет заражение почвы вокруг могил.

Официальные власти предполагают произвести обеззараживание территории и исследование тел там, где они будут обнаружены. Однако процедура очистки останков может обезобразить их еще больше, предупреждают эксперты.

Жертвы смогут быть опознаны по ДНК. Но проведение этой процедуры опознания опять-таки сопряжено с проблемами: образцы также должны быть обеззаражены. На это уйдет довольно много времени.

"Меры, которые следует принять, зависят от уровня радиации. Нужны специалисты, которые будут контролировать его, - говорит эксперт по реабилитации облученных. – Есть вариант доставить в зону оборудование для обеззараживания и с его помощью обработать тела одно за другим".

Землетрясение магнитудой 9,0 произошло на северо-востоке Японии 11 марта. Оно вызвало цунами высотой больше 10 метров. Землетрясение привело к серии аварий на АЭС "Фукусима-1", вызванных выходом из строя системы охлаждения. На станции было выявлено несколько утечек радиации, что заставило власти эвакуировать людей из 20-километрой зоны и ввести запрет на полеты над станцией в радиусе 30 километров. Позднее стала появляться информация об обнаружении в ряде районов Японии радиоактивных элементов, в воздухе, морской и питьевой воде и продуктах питания.

По данным японской полиции на 31 марта, в результате землетрясения и последовавшего за ним цунами погибли 11 532 человека. Пропавшими без вести числятся 16 441 человек.