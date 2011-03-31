В Вене покончила жизнь самоубийством известная спортсменка

Австрийская федерация дзюдо сообщила, что в Вене в возрасте 29 лет покончила с собой серебряная медалистка Олимпийских игр по дзюдо Клаудиа Хайль.



В заявлении федерации говорится, что спортсменка покончила с собой, выбросившись из окна шестого этажа в доме в центре Вены. О других подробностях трагедии не сообщается.



Президент федерации дзюдо Австрии Ханс Пауль Кучера заявил в эфире австрийской радиостанции, что Хайль "была очень активным человеком, каждый, кто знал ее, шокирован произошедшим", "никто не мог предположить, что она решится на такой отчаянный шаг".