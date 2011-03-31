Япония констатирует гибель 11 532 людей в результате катастрофы 11 марта

По данным японской полиции, в результате землетрясения и последовавшего за ним цунами погибли 11 532 человека. Пропавшими без вести числятся 16 441 человек, передает агентство Киодо.

Землетрясение магнитудой 9,0 произошло на северо-востоке Японии 11 марта. Оно вызвало цунами высотой больше 10 метров. Землетрясение привело к серии аварий на АЭС "Фукусима-1", вызванных выходом из строя системы охлаждения. На станции было выявлено несколько утечек радиации, что заставило власти эвакуировать людей из 20-километрой зоны и ввести запрет на полеты над станцией в радиусе 30 километров. Позднее стала появляться информация об обнаружении в ряде районов Японии радиоактивных элементов, в воздухе, морской и питьевой воде и продуктах питания.