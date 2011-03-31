Более 150 тысяч домов разрушили землетрясение и цунами в Японии

Японским службам предстоит убрать около 300 миллионов тонн развалин, сообщило в четверг агентство Киодо.

Землетрясение в Японии и вызванное им цунами привели к полному или частичному разрушению 151,187 тыс. строений, масса образовавшихся развалин и обломков достигает 20 миллионов тонн, приводит Киодо данные агентства пожаротушения и чрезвычайных ситуаций министерства общенациональных дел и коммуникаций Японии.

Вместе с разрушенными дорогами, мостами и прочими сооружениями масса обломков, вероятно, достигает 30 миллионов тонн.

Землетрясение магнитудой 9,0 произошло на северо-востоке Японии 11 марта. Оно вызвало цунами высотой больше 10 метров. Землетрясение привело к серии аварий на АЭС "Фукусима-1", вызванных выходом из строя системы охлаждения. На станции было выявлено несколько утечек радиации, что заставило власти эвакуировать людей из 20-километрой зоны и ввести запрет на полеты над станцией в радиусе 30 километров. Позднее стала появляться информация об обнаружении в ряде районов Японии радиоактивных элементов, в воздухе, морской и питьевой воде и продуктах питания.

Число жертв землетрясения и цунами в Японии на 30 марта составляет 11 362 человек, еще 16 290 человек считаются пропавшими без вести.