Коалиция будет патрулировать Ливию на арабских истребителях

Объединенные Арабские Эмираты будут участвовать в международной военной операции в Ливии, заявил сегодня министр обороны и по делам ветеранов Франции Жерар Лонге.

Ранее ОАЭ уже объявили о том, что предоставят коалиции шесть истребителей Ф-16 и шесть "Миражей" для патрулирования и мониторинга ситуации в запретной для полетов зоне над Ливией, напоминает радио Голос России.

"ОАЭ уже предложили коалиции свои боевые самолеты для размещения на авиабазах средиземноморского региона, - заявил Лонге. - В Абу-Даби приняли такое решение для содействия исполнению резолюции ООН по Ливии, которая предусматривает установление над территорией этой страны бесполетной зоны".

21 марта Катар стал первой арабской страной, которая присоединилась к антиливийской коалиции. Доха направила самолеты для поддержки коалиции.