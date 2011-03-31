Сапсан долетит до Берлина за 16 часов

Скоростной поезд Москва-Берлин планирует запустить компания Российские железные дороги.

Поезд, по расчетам железнодорожников, будет проходить путь между двумя столицами за 16,5 часов вместо нынешних 27-ми, запустят в 2013 году, сообщил в четверг старший вице-президент РЖД Валентин Гапанович.

Сокращение времени следования поезда и увеличение скорости в пути, как сообщают в РЖД, произойдет за счет модернизации железнодорожной инфраструктуры и закупки новых составов, передает Би-би-си.

РЖД за последние годы уже запустила несколько внутрироссийских скоростных поездов Сапсан, которые соединили Москву с Петербургом и Нижним Новгородом. Готовятся к запуску маршруты до Казани, Ярославля, Сочи и Хельсинки.