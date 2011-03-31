Аварийная атомная электростанция (АЭС) "Фукусима-1" неизбежно будет закрыта, заявил в четверг премьер-министр Японии Наото Кан. Зона отчуждения вокруг АЭС "Фукусима-1" составляет 20 километров.



Об этом сообщает агентство Киодо. Ранее о том, что "Фукусима-1", скорее всего, будет закрыта, заявлял генеральный секретарь правительства Японии Юкио Эдано. "Мы не можем не закрыть эту АЭС", - заявил Кан на встрече с лидером Коммунистической партии Японии Сии Кадзуо. Также глава японского правительства дал обещание "начать с чистого листа пересмотр" концепции энергетической политики, предусматривающей в настоящее время строительство до 2030 года 14 новых атомных реакторов, передает РИА Новости.