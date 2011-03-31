В Японии содержание радиации в море около АЭС "Фукусима-1" превысило норму в 4500 раз. Замеры уровня радиации проводились в нескольких десятках километров от аварийных реакторов. Также стали известны новые данные о жертвах разрушительного землетрясения и цунами 11 марта. По информации агентства Киодо, в результате удара стихии погибли 11 тысяч 400 человек. Более 16 тысяч пропали без вести, передает РСН.