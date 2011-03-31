США: Дни Муаммара Каддафи сочтены

Дни режима Муаммара Каддафи в Ливии сочтены, считает пресс-секретарь Белого дома США Джей Карни. «Он (Каддафи) как руководитель утратил легитимность в глазах собственного народа».



Джей Карни обратил внимание на то, что Каддафи в настоящее время «контролирует лишь сравнительно небольшую часть страны и, безусловно, лишился значительной части своего военного потенциала, с помощью которого он мог в течение многих десятилетий править как диктатор и автократ», передает ИТАР-ТАСС. Однако, по признанию Карни, никто в Белом доме не возьмется предсказывать, когда Каддафи «оставит власть или покинут страну».



Ранее СМИ сообщали о том,что президент США Барак Обама санкционировал проведение тайных операций ЦРУ в поддержку повстанцев в Ливии несколько недель назад. На это заявление мировой прессы представитель управления ответил, что ЦРУ работает в Ливии исключительно для обеспечения «военно-политического понимания» ситуации.