Книгу о Ганди запретили в Индии из-за намека на его бисексуальность

На родине Махатмы Ганди - в индийском штате Гуджарат - запрещена новая книга о нем, в которой критики усмотрели намек на его бисексуальность.



Власти другого индийского штата Махараштра также заявили о намерении запретить книгу. Не исключает такой возможности и правительство Индии.



Автором нашумевшей книги "Великая душа: Махатма Ганди и его борьба с Индией" стал лауреат Пулитцеровской премии Джозеф Леливельд. Скандал вспыхнул после появления в британской печати рецензии, автор которой усмотрел в книге указания на бисексуальность и расизм идеолога ненасильственной борьбы за свободу Индии. Рецензент, в частности, объясняет свои догадки теплотой отношений, которые завязались у Ганди во время его жизни в Южной Африке с немцем Германом Калленбахом, сообщает РИА "Новости".



"Это издание позорит Махатму. Гнев нарастает не только в Гуджарате, но и по всей Индии. Описанное в произведении извращение недопустимо, оно должно быть решительно осуждено", - сказал Моди, выступая перед депутатами гуджаратского законодательного собрания.



"Правительство Гуджарата решило немедленно запретить издание, печать и распространение книги в штате", - заявил он.



Специалист по жизни Ганди Тридип Судхур читал книгу, беседовал с ее автором и даже цитируется во вступлении к главе о Калленбахе. Историк тоже категорически отверг предположения газетных рецензентов. Он полагает, что читателя мог сбить с толку стиль переписки двух друзей. Обычные для эпистолярного жанра столетней давности выражения и обороты сегодня воспринимаются совершенно иначе, сказал он.