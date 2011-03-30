Смещение Японии на 2,5 метра подтверждается данными со спутника ESA

Согласно данным со спутника Envisat Европейского космического агентства (ESA)землетрясение 11 марта сместило восточное побережье японского острова Хонсю на 2,5 метра на восток.



Специалисты Лаборатории реактивного движения (JPL) НАСА сопоставили данные, полученные Envisat 19 февраля и 21 марта. Сравнение показало, что восточное побережье острова сместилось примерно на 2,5 метра и опустилось вниз.



К аналогичным выводам пришли ученые итальянского Национального института геофизики и вулканологии - по их данным, максимальное смещение также составило 2,5 метра.