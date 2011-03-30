Уганда готова предоставить Муамару Каддафи политическое убежище. Президент Уганды Йовери Мусевени заявил, что истинный националист Каддафи лучше, чем "марионетки иностранных режимов".



«У нас есть удобные места для людей, ищущих себе приют убежища. Каддафи будет позволено жить здесь, если он посчитает это необходимым», - сообщил представитель правительства Уганды Тамале Мирунди.



Таким образом, Уганда стала первой страной в мире, которая публично заявила о возможности размещения у себя лидера Джамахирии.