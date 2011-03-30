Берлускони обещает избавиться от беженцев из Ливии за 48 часов

Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони пообещал в ближайшие 48–60 часов избавиться от беженцев из Ливии на итальянском острове Лампедуза.



"Через 48–60 часов на Лампедузе будут находиться только лампедузцы. Всех беженцев мы попытаемся отправить в Тунис", – цитирует Берлускони итальянское издание Сorriere della Sera.



«Сегодня утром на остров прибыли 140 человек из вооруженных сил, они начнут принимать меры для очистки острова, чтобы привести его к нормальной жизни», – добавил Берлускони.



Он также добавил, что понимает, сколько трудностей пришлось познать на себе жителям Лампедузы, пообещал сделать остров свободным от налогового обложения. Кроме того, премьер-министр сказал, что постарается сделать так, чтобы итальянское правительство выдвинуло население Лампедузы на Нобелевскую премию мира.