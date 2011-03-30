В Японии на АЭС «Фукусима-2» произошло задымление первого энергоблока

На японской АЭС «Фукусима-2» зафиксировано задымление в машинном зале первого энергоблока. После проведенных сотрудниками АЭС противопожарных мероприятий задымление прекратилось. Причины происшествия неизвестны. Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на представителей компании-оператора АЭС ТЕРСО. Задымление было зафиксировано в районе распределительного электрического щита, передает РИА «Новости». На обеих АЭС - «Фукусима-1» и «Фукусима-2» введен режим ЧС.