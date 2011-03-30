Государству нужно научиться разговаривать с НПО на равных

Президентские выборы в Казахстане, которые состоятся 3 апреля, политологи и другие эксперты все чаще увязывают с предстоящей перестройкой экономической и социально-политической жизни общества. Причем, говоря о политических изменениях, упоминают не только необходимость присутствия в парламенте еще каких-либо партий помимо «Нур Отан», но и обязательное для развития общества расширение пространства политической конкуренции в целом. Необходимо реформирование всех основных элементов политической системы - повышение роли парламента, политических партий и местных органов власти, укрепление независимости судебной системы. Не менее актуальным для Казахстана представляется процесс постепенного развития различных форм гражданских инициатив, которые, со своей стороны, не только расширяют поле политической конкуренции, но и вовлекают в активную общественную жизнь значительное количество людей. В том числе и тех, кто не готов или не хотел бы участвовать в партийных дискуссиях.

Нельзя не учитывать, что уже сегодня в республике государственные органы все чаще сотрудничают с неправительственными организациями (НПО). Если ли у них реальные точки взаимодействия и что может привнести в развитие казахстанского общества такое партнерство?

Диалог между общественными организациями и государственными органами был построен не сразу. Как и везде, чиновники скептически относились к предложениям «общественников». Тем не менее, начиная с 90-х годов НПО активно искали возможности диалога с госорганами, и к концу десятилетия власть начала прислушиваться к «гласу» и мнению народа, который выражал гражданский сектор. Этому способствовали две причины: во-первых, за прошедшее время многие лидеры НПО стали настоящими экспертами в своей области, научились приводить весомые аргументы, убеждать в своей правоте. Во-вторых, сами госорганы поняли и осознали ту пользу, которую можно извлечь из сотрудничества с НПО. С этого и начался эффективный диалог между властью и обществом, который продолжается и развивается до сих пор.

На сегодняшний день со стороны госорганов проделано самое главное для выстраивания сотрудничества между властью и НПО на долгосрочной основе. Принят Закон Республики Казахстан «О государственном социальном заказе», позволяющий расширить число источников финансирования проектной деятельности НПО, поддерживать их социальные инициативы. Принята Концепция развития гражданского общества на 2006-2011 годы. НПО участвуют в процессе принятия решений, работая в консультационно-совещательных и экспертных советах и комиссиях.

Во всех рабочих группах министерств, акиматов, агентств или других государственных институтов участвует представитель от НПО. Это стало незыблемой традицией. В этих рабочих группах именно от экспертов гражданского сектора ждут новаторства в подходах, достоверной информации о нуждах и потребностях населения.

В настоящее время многие социально значимые проекты реализуются через государственный заказ, то есть общественно-политическая система уже достигла того уровня, когда государство может делегировать неправительственным организациям различные социальные услуги. Государственные органы закупают у НПО услуги для населения на сумму более 2 млрд. тенге. Многие задаются вопросом, почему государственные органы не предоставляют эти услуги напрямую? Как показывает опыт, неправительственные организации действуют гораздо эффективнее. Возьмем пример оказания услуг для детей с ограниченными возможностями. У «Общества детей-инвалидов г. Астана» стаж работы со своей целевой группой составляет 12 лет. За это время наработана база, созданы различные программы, есть хорошие специалисты, небезразличные волонтеры. НПО может успешно консультировать, оказывать услуги, сотрудничать с государством и бизнесом, поскольку у них уже есть и определенные наработки и доброе имя. Им доверяют, к ним обращаются.

Таким образом, услуги НПО не только менее затратны в вопросе подбора персонала, они также обеспечивают прямой доступ к целевой группе населения. В-третьих, через государственный заказ НПО получают возможность применять новые технологии и эффективные методы работы с бенефициариями. В-четвертых, обеспечивается высокий уровень прозрачности: ведь работу НПО гораздо легче проверить, по сравнению с государственными органами.

Стоит отметить и возросший статус неправительственных организаций на международной арене. НПО всё чаще приглашаются к работе на самом высоком уровне. Взять хотя бы недавнюю параллельную конференцию НПО, приуроченную к официальному Саммиту ОБСЕ в Астане в декабре 2010 г., или ежегодные симпозиумы, которые организует ООН и другие международные НПО. На таких мероприятиях у участников есть реальная возможность обменяться опытом, наладить сотрудничество и усилить взаимодействие между организациями гражданского общества не только в локальных, но и в глобальном масштабе.

Казахстанским НПО также есть чем поделиться со своими коллегами из дальнего и ближнего зарубежья. Так, в июле 2010 Гражданский Альянс провел первую в Казахстане неформальную конференцию НПО, которую посетили организации Киргизии и Таджикистана. Совсем недавно была проведена встреча с белорусской делегацией в ходе которой обсуждался механизм государственного социального заказа. Гражданский Альянс презентовал свои проекты, среди которых есть инновационные, такие как: «Школа оценки и мониторинга», которая нацелена на формирование культуры общественной оценки деятельности госорганов; «Национальная волонтерская сеть», которая будет сотрудничать с российской программой «Жди меня» по поиску людей и т.д. Аналогов таким проектов нет ни в одной стране СНГ. К тому же все эти проекты основаны на социальном партнерстве в связке «государственные органы-НПО и бизнес-структуры».

Сегодня неправительственные организации становятся самостоятельными, устойчивыми игроками, как в государственной, так и мировой политике. Видя это, государство просто не может не считаться с НПО, не может не привлекать их к работе по улучшению благосостояния граждан.

Продолжение практики сотрудничества неправительственных организаций и государственных органов на республиканском, отраслевом и региональном уровнях будет способствовать реализации гражданских инициатив, решению актуальных социальных проблем, социальной модернизации, обмену мнениями по общественно-значимым проблемам. И на вопрос, есть ли точки соприкосновения у неправительственных организаций и государственных органов, можно смело отвечать, что, конечно, есть. Взаимодействие и сотрудничество государства и НПО позволяют успешно реализовывать стратегию демократизации страны, улучшать качество жизни граждан, обеспечивать соблюдение социальных и правовых гарантий т.д. И от НПО, как от представителей гражданского общества, во многом зависит, какое государство мы построим, каким путем будем двигаться вперед в ХХI веке.